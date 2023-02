ECONOMIA Presidente parlamento Ue Metsola a Roma. Prezzo del gas mai così basso da dicembre 2021

Nella capitale italiana arriva la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, proprio mentre aumentano le voci su una sua possibile candidatura alla presidenza della Commissione Ue per le elezioni dell'anno prossimo. Giornata di incontri per lei: a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui ha parlato di Ucraina, sanzioni alla Russia, Qatargate, energia e situazione economica. “Incontro positivo” ha detto anche con il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

In programma anche un faccia a faccia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salta però l'incontro più atteso, quello con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora influenzata e costretta ad annullare tutti gli impegni.

Notizie importanti, nel frattempo, arrivano da altre città europee: segnali positivi dalla borsa di Amsterdam, dove il prezzo del gas scende sotto i 50 euro al megawattora per la prima volta da dicembre 2021, con una flessione del 4%. Dall'inizio dell'anno la curva delle quotazioni è scesa del 35%. Meno favorevoli le novità da Francoforte, dalla sede della Banca centrale europea: “Visto il livello e la persistenza dell'inflazione – spiega Isabel Schnabel, membro del direttorio Bce – un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo è necessario per riportare l'inflazione al 2%”, ovvero il livello adeguato per garantire una crescita economica. “Nell'area euro – continua la Schnabel – non è nemmeno iniziato un ampio processo di disinflazione e dunque – conclude – c'è il rischio che l'aumento dei prezzi si riveli molto più consistente di quanto attualmente valutato dai mercati finanziari”.

