Presidente Trump lancia ufficialmente le forze spaziali

Donald Trump ha ufficialmente inaugurato ieri sera la Us Space Force, le forze spaziali americane. Si tratta del primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni. "Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra e tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale", ha sottolineato il presidente Usa.