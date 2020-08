USA 2020 Presidenziali, Biden-Harris contro Trump: "semina odio"

Presidenziali, Biden-Harris contro Trump: "semina odio".

Il tandem democratico Biden-Harris debutta con l'attacco al presidente statunitense Donald Trump. "Semina odio e divisioni", le parole della candidata vicepresidente. "Se vincerò - la promessa di Biden - il primo giorno telefonerò ai Paesi Nato e dirò 'siamo tornati, non abbandoniamo i nostri amici, non tratteremo l'Alleanza come un racket di estorsioni'". Quasi nove democratici su dieci approvano la scelta di Kamala Harris come candidata dem alla vicepresidenza Usa e la senatrice risulta più popolare di Joe Biden tra le donne (60% contro il 53%), tra gli americani più giovani, ossia sotto i 35 anni (62% a 60%) e anche tra alcuni repubblicani (25% a 20%), evidenziando così il suo potenziale per rafforzare il sostegno all'ex vicepresidente. Sulle ali dell'entusiasmo, i dem hanno raccolto la cifra record di 26 milioni di dollari in 24 ore.



I più letti della settimana: