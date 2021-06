Presidenziali in Iran: l'ultraconservatore Raisi al 62%

Secondo i primi dati parziali resi noti dal ministero dell'Interno, Ebrahim Raisi, il candidato ultraconservatore alle presidenziali in Iran, ha ottenuto 17,8 milioni di voti, pari al 62%. Gli altri candidati hanno già riconosciuto ufficialmente la vittoria di Raisi, che ha incontrato il presidente uscente Rohani. Quest'ultimo ha espresso la speranza di una revoca delle sanzioni Usa entro la fine del suo mandato "per lasciare una migliore atmosfera al prossimo governo". Esulta la guida suprema Khamenei: "Né i problemi economici, né la pandemia né la propaganda dei nemici che cercavano di deludere il popolo per non farlo votare, hanno minato la determinazione della nazione.

