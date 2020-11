Presidenziali USA: aperti i primi seggi

Aperti i primi seggi negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali. Già scrutinate le schede di Dixville Notch, minuscolo villaggio nel New Hampshire che ha votato per primo. Come da tradizione, allo scoccare della mezzanotte - le 6 in Italia - si sono radunati per votare tutti assieme. Già scrutinate le 5 schede, tutte a favore di Joe Biden.

Trump intanto promette battaglia legale per contestare i voti per posta che in alcuni Stati decisivi continueranno ad arrivare per giorni. La decisione della corte suprema di estendere in alcuni stati la validità dei voti postali potrebbe essere, secondo il tycoon, "fisicamente pericolosa". Secondo Barack Obama l'attuale presidente potrebbe "dichiarare vittoria prima che tutti i voti siano contati". "Questo è qualcosa che fa un dittatore da quattro soldi, se credi nella democrazia vuoi che ogni voto sia contato", ha detto in un comizio a Miami a sostegno di Joe Biden e Kamala Harris.

All'Election Day è dedicato "Casa Bianca", l'approfondimento di San Marino RTV sulle presidenziali USA, con Alan Friedman e il Dg Carlo Romeo. Rivedi qui la puntata integrale.

