USA2024 Presidenziali USA: è testa a testa alla vigilia del voto tra Trump e Harris Per timore di possibili disordini nella giornata di domani erette barriere protettive intorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza della candidata democratica

24 ore all'election day, ma non si ferma il tour de force negli Stati in bilico de due candidati in corsa per la Casa Bianca: Kamala Harris e Donald Trump. Il numero uno dei Repubblicani è in North Carolina da cui raggiungerà la Pennsylvania dove sta guadagnando consensi nelle ultime ore.

Anche la candidata DEM sarà in giornata in Pennsylvania, a Pittsburgh, dove chiuderà la giornata con un comizio ed un concerto a Filadelfia con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Gli ultimi sondaggi danno un sostanziale testa a testa tra i candidati, leggermente in avanti l'attuale vicepreside in Iowa.

Per timore di possibili disordini nella giornata di domani erette barriere protettive intorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza della candidata democratica, Kamala Harris. Le inferriate, di circa 2,5 metri di altezza, sono state montate nel weekend nell'ambito di una serie di misure di sicurezza aggiuntive adottate dalle autorità della capitale, che comunque continuano ad inviare messaggi rassicuranti alla popolazione dicendo che non sono state ricevute minacce credibili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: