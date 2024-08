Presidenziali Usa, 'Harris avanza nei sette Stati in bilico, è avanti a Trump'

Si fa più dura per Trump. Almeno, secondo i sondaggi. L'ultimo di Bloomberg/Morning conferma il momento positivo della candidata dem: Kamala Harris è in vantaggio nei sette stati in bilico. E con il suo vice Tim Walz supera indenne, ma senza mettere a segno colpi memorabili, la sua prima attesissima intervista dopo la nomination.

"Non è voluta andare da sola” ironizza il Tycoon, facendo appunto riferimento a Walz che – commenta l'ex presidente - “nessuno conosce”. In tv la Harris si mostra più severa di un tempo sull'immigrazione e assicura 'conseguenze' per chi attraversa illegalmente la frontiera. Ma l'unica vera novità è quando annuncia di volere nominare un repubblicano nella sua amministrazione: ulteriore mossa per allargare la base, dopo aver invitato alla convention numerosi esponenti del Grand Old Party critici verso Trump. Sul fronte della politica estera, nessuna domanda sull'Ucraina, mentre sul Medio Oriente ripete che "si deve ottenere un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi", rivendicando il diritto di Israele a difendersi e rilanciando la soluzione dei due Stati.

Dopo aver accusato l'avversaria di essere una "fascista", "marxista", autrice di un colpo di Stato e fra le responsabili del suo tentato assassinio, il Tycoon fa discutere per la condivisione di un post sessista, ipotizzando favori sessuali della Harris per fare carriera. Trump non si smentisce, la stessa candidata Dem alla Cnn lo liquida con un secco: "E' sempre lo stesso copione". Intanto, in un comizio in Michigan, l'ex presidente promette: “sotto la mia amministrazione tutte le cure per la fecondazione in vitro saranno pagate dal governo”.