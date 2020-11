Presidenziali USA: Joe Biden ormai a un passo dalla vittoria

Mentre proseguono a rilento gli ultimi scrutini, l'impressione è che a Donald Trump non resti che la battaglia legale per tentare di evitare la sconfitta. Lo sfidante democratico Joe Biden, infatti, è ormai a un passo dalla soglia dei 270 grandi elettori, dopo averla spuntata in Michigan e Wisconsin. E il voto per posta – elemento decisivo in questa tornata – potrebbe portare ad un sorpasso anche in altri due Stati chiave, Georgia e North Carolina, dove il Presidente in carica era in vantaggio di un soffio.

Possibile, poi, un capovolgimento del risultato pure in Pennsylvania: il distacco di circa 3 punti a favore di Trump si sta infatti costantemente assottigliando. Il capo missione dell'OSCE, ieri, aveva giudicato “senza fondamento” le accuse del leader Repubblicano, riguardanti l'attendibilità del processo elettorale. Oggi la pubblicazione di un lungo report, nel quale la tornata viene definita “competitiva e ben gestita”. A questo proposito abbiamo sentito le impressioni di Paolo Rondelli: che insieme al collega Michele Muratori, ha contribuito al monitoraggio delle elezioni in qualità di membro della delegazione consiliare presso l'Assemblea Parlamentare OSCE.



