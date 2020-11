Presidenziali USA: sempre più critica la situazione sulle strade, mentre si attendono risultati definitivi

Negli Stati Uniti si attendono ancora i risultati definitivi delle Presidenziali, e si fa sempre critica la gestione dell'ordine pubblico. Disordini in tutto il Paese, con lo schieramento della Guardia nazionale. L'Fbi – riporta Fox News - ha aperto un'indagine su un presunto attacco contro il Convention Center di Philadelphia dove si sta svolgendo lo scrutinio. Nel frattempo, mentre prosegue il conteggio in 5 Stati chiave, Biden si sente sempre più vicino alla Casa Bianca. “Non ho alcun dubbio che vincerò”, ha dichiarato. Proprio in queste ore, del resto, si è assistito ad un suo sorpasso in Georgia.





Ma lo scarto è minimo, così come resta incerta la situazione in Nevada, Arizona, North Carolina e Pennsylvania. “Se si contano i voti legali vinco io”, ha affermato dal canto suo Trump, che continua a denunciare massicci brogli, e sembrerebbe intenzionato a portare "la controversia legale" fino alla Corte suprema.