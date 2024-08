Pressing per la tregua a Gaza. Onu costretta a sospendere le operazioni umanitarie

L'Onu è costretta a sospendere le operazioni umanitarie a Gaza. Lo ha comunicato un alto funzionario dell'organizzazione che ha spiegato che le Nazioni Unite sono state costrette a sospendere le operazioni umanitarie a causa di un nuovo ordine di evacuazione israeliano su Deir al-Balah, nel centro del territorio palestinese. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre, ha aggiunto, l'Onu ha dovuto talvolta "ritardare o mettere in pausa" le sue operazioni, "ma mai fino al punto di dire concretamente che non possiamo più fare nulla" come invece avviene ora. Tuttavia, ha assicurato che l'organizzazione internazionale è intenzionata a riprendere l'attività il prima possibile.

Intanto i mediatori al lavoro nei colloqui di pace starebbero cercando strade alternative per porre fine alle ostilità, anche se solo temporaneamente, dopo la mancata svolta di domenica. Parallelamente, si lavora per una tregua umanitaria che duri dai quattro ai sette giorni per distribuire vaccini antipolio e altri tipi di aiuti.