Primarie USA: oggi i caucus repubblicani in Iowa; nei sondaggi netto vantaggio di Trump su Haley Si scaldano i motori per la corsa alla Casa Bianca. L'Iowa apre le danze nel Grand Old Party

Dopo mesi di dibattiti, e speculazioni, la parola passa oggi agli elettori. E al netto dell'hype mediatico - intorno alla figura dell'ex ambasciatrice presso l'ONU -, parrebbe non esservi partita in questo primo atteso appuntamento delle Primarie repubblicane. Gli ultimi sondaggi – nell'Iowa - danno infatti Donald Trump vicino al 50% delle preferenze, con un vantaggio di 28 punti su Nikki Haley; ancor più staccato Ron DeSantis. Era considerato l'astro nascente del Grand Old Party; dopo una campagna elettorale fiacca potrebbe tuttavia essere costretto al passo indietro, da chi auspica un'alternativa forte all'ex Presidente degli Stati Uniti.

Da valutare però l'impatto dell'ondata di gelo, che sta attanagliando il Mid West; e la possibile bassa affluenza, viste le temperature a -30. Primarie informali, i caucus; con il voto espresso su semplici foglietti – o addirittura per alzata di mano - dopo discussioni in scuole e palestre. E' la prassi in alcuni fra gli Stati meno popolati; ma è spesso l'America rurale a determinare o meno la fortuna di un candidato.

E in queste realtà – decisive, nonostante la lontananza dai riflettori - Trump mantiene un forte ascendente, nonostante le vicissitudini giudiziarie; o forse proprio in ragione di queste. Perché le incriminazioni in serie sono state abilmente utilizzate per corroborare la narrazione della lotta in solitaria contro il cosiddetto Deep State.

Grande attenzione allora a questo primo test; sarà poi la volta del New Hampshire, dove pare più solido il sostegno all'ortodossia conservatrice di Haley, che può peraltro contare sull'appoggio di potenti finanziatori. Quanto questa postura possa pagare – nell'attuale quadro estremamente polarizzato degli Stati Uniti -, resta un'incognita. Tutto ciò mentre si attende la decisione della Corte Suprema sull'esclusione di Trump dalle primarie in Colorado e Maine. Ancora da decifrare, infine, la situazione fra i Democratici; che devono fare i conti con il gap di popolarità – che pare ormai consolidato - dell'attuale Presidente Joe Biden.

