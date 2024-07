Primo comizio di Kamala Harris da candidata alla Casa Bianca: "Trump vuole riportare indietro il nostro Paese"

Kamala Harris ha tenuto il suo primo comizio a Milwaukee, dove ha attaccato duramente il rivale repubblicano alla corsa alla presidenza. "So che tipo di persona è Donald Trump, - ha dichiarato - ne ho conosciuti quando facevo la procuratrice in California e ho messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali". Di fronte alla folla che l'ha accolta Harris ha promesso di unire il partito democratico per vincere alle elezioni di novembre, e ha sottolineato la sua volontà di lavorare sodo per il futuro e la libertà.

Harris è in testa nei sondaggi, avanti di due punti su Trump. La sua campagna è focalizzata su stati chiave come Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Nevada e North Carolina. La sua scelta del vice potrebbe essere tra Josh Shapiro, Roy Cooper o Mark Kelly.

Con il ritiro di Biden, Harris ha già ottenuto il sostegno di oltre 2.500 delegati, ben oltre il necessario per la candidatura. Il comitato democratico sta accelerando il processo di nomina, con l'annuncio ufficiale previsto per metà agosto.

Harris ha ricevuto numerosi endorsement, inclusi quelli di George Clooney, vari sindacati, e leader democratici come Hakeem Jeffries e Chuck Schumer. Anche Beyoncé ha autorizzato l'uso della sua canzone "Freedom" per la campagna. Barack Obama, pur restando in silenzio per rispetto del processo, sosterrà Harris.

Black Lives Matter ha chiesto delle primarie informali per permettere una maggiore partecipazione del pubblico, nonostante Harris sia sempre stata attiva nella lotta contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine. Harris sta anche raccogliendo fondi rapidamente, superando i 100 milioni di dollari in 48 ore, e promette di concentrarsi su temi come aborto, controllo delle armi, ambiente e classe media.

Il deputato repubblicano Andy Ogles ha intanto presentato una risoluzione per chiedere la messa in stato di accusa di Kamala Harris per presunti gravi crimini commessi da vicepresidente. Harris ha mostrato un "forte rifiuto" ad attuare le leggi esistenti sull'immigrazione e una "palpabile indifferenza verso gli americani che soffrono a causa della crisi al confine" con il Messico, ha osservato Ogles.