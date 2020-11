Pronto un vaccino: spiraglio di luce in fondo al tunnel

Buone notizie con l'arrivo di vaccini. Alcuni ancora in fase di sperimentazione da parte dell'Italia ma intanto si può contare su quello della Pfizer-Biontec, dichiarato efficace al 90%. Parte la sua distribuzione nel mondo e all'Unione Europea sono state riservate 300milioni di dosi. Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ne spiega il funzionamento: “Ogni dose va iniettata due volte, quindi le persone vaccinate saranno la metà del numero di dosi distribuite”.

All'interno dell'Ue, l'ulteriore suddivisione avverrà in proporzione alla popolazione di ogni Stato membro: perciò all'Italia spettano 40 milioni di dosi, la Germania punta ad ottenerne 100 milioni mentre la Francia conta di realizzare 35 milioni di vaccinazioni. L'assegnazione ufficiale avverrà domani. Gli esperti ci tengono però a sottolineare che non sconfiggerà il virus, quindi da non dimenticare le precauzioni finora utilizzate.



