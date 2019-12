Proteste a Baghdad contro raid Usa, attaccata l'ambasciata americana

Migliaia di persone hanno manifestato davanti all'ambasciata Usa a Baghdad, per protestare contro i raid statunitensi in Iraq che hanno fatto 25 morti tra i combattenti della milizia sciita Kataib Hezbollah, I manifestanti, che avevano raggiunto l'ambasciata al grido di "Morte all'America" e bruciando bandiere americane, hanno tentato di assalire la sede diplomatica ed hanno dato fuoco ad una torretta di guardia. Il premier dimissionario Mahdi, ha esortato i manifestanti a ritirarsi. Trump accusa l'Iran: "Saranno ritenuti responsabili".