CAOS E RIVOLTE Proteste degli studenti in tutta la Francia: scuole date alle fiamme, violenze e duemila fermi Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza

Proteste degli studenti in tutta la Francia: scuole date alle fiamme, violenze e duemila fermi.

Caos, violenze e duemila fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Tra i 65 dipendenti dell'Istruzione pubblica rimasti feriti, sono in tutto 40 i dirigenti scolastici, secondo il ministro dell'Istruzione, Edouard Geffray, e oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti.

Vertice di crisi del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Da Le Pen all'esecutivo, tutti contro la France Insoumise di Mélenchon accusata di orchestrare 'le sommosse'. 'Difficile fermarli, la loro rabbia nasce da troppi motivi diversi, dal carovita a Gaza', dice l'ex leader del Sessantotto francese Cohn-Bendit.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: