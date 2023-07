Proteste per il Corano, a fuoco l'Ambasciata svedese in Iraq, idranti sui manifestanti

L'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme in una manifestazione dei sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo evento in Svezia dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una nuova copia del Corano. La polizia si è schierata in assetto antisommossa ed ha utilizzato gli idranti per disperdere i manifestanti. Il governo iracheno ha condannato l'incendio e ha chiesto l'avvio di un'indagine, per fare luce su quanto accaduto e identificare gli autori. Stoccolma ha fatto sapere che lo staff dell'ambasciata è al sicuro, ed ha convocato l'incaricato d'affari iracheno, esprimendo condanna per quanto accaduto.

