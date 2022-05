GUERRA Putin a Macron: "Ancora aperti al dialogo" mentre Russia sferra potente attacco allo stabilimento Azovstal

Putin a Macron: "Ancora aperti al dialogo" mentre Russia sferra potente attacco allo stabilimento Azovstal.

"Al momento è in corso un potente assalto al territorio dello stabilimento Azovstal con l'appoggio di mezzi corazzati, carri armati, tentativi di sbarco e un gran numero di fanti". Lo ha detto in un videomessaggio su Telegram il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, aggiungendo che negli attacchi russi delle scorse ore "sono stati feriti 10 civili", oltre alle due donne rimaste uccise di cui aveva già dato notizia. Intanto i civili evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol sono arrivati a Zaporizhzhia. Secondo il sindaco di Mariupol, 'qui Putin ha già superato Hitler: più di 20mila civili uccisi e 40mila deportati in Russia ai lavori forzati".

Sul fronte diplomatico, la Russia è "ancora aperta al dialogo" con l'Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con Emmanuel Macron, secondo quanto riferisce il Cremlino, citato dalla Tass. Aggiungendo che l'Ucraina "non è pronta per negoziati seri" per porre fine al conflitto con la Russia. Inoltre, secondo Putin, "i Paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass".

La procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova, incontrando i giornalisti davanti alla casa della Cultura di Irpin, completamente distrutta, ha detto 'Putin deve essere assolutamente processato, è il principale criminale di guerra del XXI secolo: ricordate la Cecenia, la Georgia e ora l'Ucraina'. Nella sola Irpin, sono stati trovati 290 copri di civili uccisi dai russi, e di questi 55 sono solo resti umani'.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: