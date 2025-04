GUERRA IN UCRAINA Putin annuncia una tregua pasquale: sospese le operazioni militari per 54 ore Prevista dalle 17 di oggi fino alle 23 di domenica. Zelensky: un tentativo “di giocare con le vite umane”

Putin annuncia una tregua pasquale: sospese le operazioni militari per 54 ore.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua pasquale temporanea, ordinando la sospensione delle operazioni militari a partire dalle ore 18:00 di oggi (le 17:00 in Italia) fino alla mezzanotte di domenica (le 23:00 italiane).

L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro ufficiale con il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, ed è stato riportato dall’agenzia Ria Novosti.

"Sulla base di considerazioni umanitarie – ha dichiarato Putin – la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino la cessazione di tutte le azioni militari per questo periodo".

La tregua, della durata di 54 ore, arriva in concomitanza con le celebrazioni della Pasqua ortodossa, un periodo particolarmente sentito nella tradizione religiosa russa.

Putin ha poi esortato Kiev a seguire l'esempio di Mosca e aderire alla tregua di Pasqua. "Prevediamo che la parte ucraina seguirà il nostro esempio", ha dichiarato. In ogni caso, Putin ha sottolineato che le truppe russe devono essere preparate a possibili violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev.

La reazione di Kiev, ha aggiunto il presidente russo citato dalle agenzie di Mosca, mostrerà quanto l'Ucraina desidera ed è in grado di risolvere pacificamente il conflitto. E ancora, la Russia rimane aperta a negoziati e "accoglie con favore" gli sforzi di pace del presidente Usa Donald Trump così come di quello cinese Xi Jinping, degli altri Paesi Brics e di "tutti i sostenitori di una soluzione giusta e pacifica della crisi ucraina".

Di lì a poco la replica di Zelensky; definendo quello del Cremlino un tentativo “di giocare con le vite umane”. Ha parlato di allarmi antiaerei in tutto il Paese, per la presenza di droni; per poi annunciare avanzamenti delle truppe ucraine nella regione russa di Belgorod. In giornata nuovo scambio di prigionieri fra i belligeranti: 246 per parte. Mentre il Ministro della Difesa ucraino ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui Kiev sarebbe “d'accordo al 90%" con il piano di pace di Trump presentato a Parigi.

