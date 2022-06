Putin "armeremo la Bielorussia" Kiev promette la svolta ad agosto

I russi vogliono coinvolgere la Bielorussia nella guerra. E' l'accusa di Kiev che sostiene che la notte scorsa missili siano stati lanciati da velivoli russi che sorvolavano lo spazio aereo di Minsk, specificando che si tratta del "primo caso di raid aereo direttamente dal territorio bielorusso". Intanto in Donbass, obiettivo chiave dei russi e dove il cuore del conflitto si sposta da Severodonesk ormai in mano a Mosca a Lysychansk, in queste ore e sotto attacco feroce delle forze russe, l'Ucraina prepara la controffensiva e svela la sua strategia.

La ritirata è una trappola- spiega il capo dell'intelligence militare ucraina il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni" ed annuncia a svolta a partire da agosto l'Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. A Mariupol è in corso una vera e propria emergenza umanitaria, cibo ed acqua iniziano a scarseggiare mentre a Kiev Torna il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. E mentre i combattimenti si intensificano, la Russia sostiene di aver ucciso fino a 80 combattenti polacchi in un bombardamento nell'Ucraina orientale e che fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, tra i più moderni nell'arsenale di Mosca, capaci anche di trasportare testate atomiche. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe, dopo un incontro a San Pietroburgo con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko.

