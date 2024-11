CONFLITTO RUSSO-UCRAINO Putin: "Con i missili sulla Russia la guerra è mondiale" Il presidente russo non esclude di colpire i paesi che hanno fornito armi all'Ucraina

Si alza il livello del conflitto russo-ucraino ed entrano in scena i missili a lungo raggio, dopo l'ok di Biden a Kiev per l'utilizzo e la contestuale fornitura di mine anti-uomo. L'esercito ucraino ha colpito in profondità nel territorio russo con missili americani e britannici mentre Mosca ha lanciato un missile balistico intercontinentale danneggiando aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro: è la prima volta che utilizza un vettore così potente durante la guerra. Poche ore dopo lanciato un secondo missile balistico, in questo caso a medio raggio. Parlando in tv il presidente Putin ha affermato che “con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale” ed anche che Mosca ha il diritto di colpire chi ha fornito armi che l'Ucraina usa contro la Russia.

