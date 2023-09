GUERRA IN UCRAINA Putin incontrerà Kim Jong-un in Russia La Nato prepara una maxi manovra di addestramento. Intanto il cardinale Zuppi parla dopo i duri giudizi di Kiev su Papa Francesco: “Se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno"

Gli occhi del mondo sono puntati sull'incontro, in programma nei prossimi giorni, tra il presidente russo Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Il primo è già a Vladivstok per partecipare al forum economico orientale, mentre il leader nordcoreano è in viaggio per raggiungere la città del lontano oriente russo. Nell'incontro si parlerà quasi sicuramente della fornitura di armi a Mosca. La Corea del Nord, infatti, possiede alcune delle più grandi scorte di artiglieria e di razzi non guidati.

Mosca rivendica la vittoria del partito di Putin alle elezioni nei territori annessi all'Ucraina con oltre il 70% dei voti. Le regioni interessate sarebbero quattro: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk; nelle altre 48 regioni, repubbliche e territori russi in cui si è svolta la tornata amministrativa però l'afflusso alle urne è stato molto basso. Intanto il cardinale Matteo Maria Zuppi parla dopo i duri giudizi di Kiev su Papa Francesco: “Se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno: sono comprensibili in una tensione così forte”.

La Nato si prepara alla più grande esercitazione militare dai tempi della Guerra Fredda per respingere un'eventuale aggressione russa contro uno dei membri dell'alleanza. Parteciperanno più di 40.000 truppe. L'operazione inizierà nella primavera del 2024 e includerà tra le 500 e le 700 missioni di combattimento aereo, coinvolgendo più di 50 navi.

