Putin: "Inevitabile un accordo sull'Ucraina"

'Raggiungere un accordo sull'Ucraina è inevitabile', ha annunciato ieri Putin, continuando tuttavia ad attaccare l'Occidente: 'Ha trasformato l'Ucraina in una colonia' e poi ammette problemi logistici nell'operazione militare. A Istanbul un incontro fra diplomatici di Usa e Russia. La cestista americana Brittney Griner è tornata in Texas, dopo uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Intanto l'amministrazione Biden ha espresso "preoccupazioni" in merito alla richiesta da parte di Kiev di bombe a grappolo, armi bandite da oltre 100 Paesi (Usa esclusi) ma che la Russia sta usando nel conflitto ucraino.