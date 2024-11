Putin: la guerra è globale, "Pronti a colpire Usa e Gb"

E' sempre più tesa la situazione in Ucraina dove nella notte si sono registrati raid aerei nella regione di Sumy con due morti, mentre Mosca denuncia nelle stesse ore la presenza di almeno 23 droni ucraini nei cieli di tre regioni russe. 'Con i missili sulla Russia il conflitto è mondiale. Non escludiamo di colpire i Paesi che hanno fornito le armi a Kiev - ha detto giovedì Putin alle Forze armate -. In caso di escalation, risponderemo in modo deciso e simmetrico'.

"Il mondo deve reagire. Ora non c'è una reazione forte da parte del mondo. Putin è molto sensibile a questo. Vi sta controllando, cari partner. È chiaro a tutti chi è l'unico colpevole di questa guerra, chi ha iniziato questa guerra il 24 febbraio e investe tutte le sue risorse per garantire che la guerra continui. Deve essere fermato". Così nel suo messaggio serale il presidente russo Volodymyr Zelensky.

Minacce agli Stati Uniti vengono anche dalla Corea del Nord: Kim Jong un parla ad una esposizione di missili studiati per colpire l' America e afferma che, nonostante gli sforzi negoziali, gli Usa hanno mostrato una "immutabile politica invadente e ostile nei confronti della Corea del Nord".