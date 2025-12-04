Putin: "La guerra l'ha scatenata l'occidente usando l'Ucraina come strumento"

“La Russia vuole porre fine alla guerra che l'occidente ha scatenato utilizzando l'Ucraina come strumento”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, durante la visita in India, poco dopo un'intervista ad una tv indiana in cui aveva detto “O Kiev si ritira dal Donbass, o lo libereremo con la forza”. Il leader russo definisce tuttavia “molto utile” il lungo confronto dei giorni scorsi con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, in linea con quanto affermato dal presidente Trump, che parla di un impegno “per trovare una soluzione consensuale”. Ma secondo l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, Mosca non avrebbe alcun reale interesse alla pace: Putin sarebbe convinto di poter vincere militarmente e non avrebbe incentivi a negoziare. Gli Stati Uniti, intanto, hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil per consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. Trump assicura che “Putin vuole finire la guerra” mentre in queste ore è atteso a Miami il capo negoziatore ucraino Umerov e dalla Cina arrivano aperture: Xi Jinping, incontrando Macron, ribadisce il sostegno “a tutti gli sforzi favorevoli alla pace”, e il presidente francese sottolinea il ruolo “decisivo” che Pechino può giocare nel favorire il cessate il fuoco. Sul terreno, il comandante in capo ucraino Syrskyi ribadisce che Kiev mantiene il controllo della parte settentrionale di Pokrovsk, smentendo le ripetute dichiarazioni russe sulla caduta dell'intera città. L'intelligence militare ucraina ha intanto dichiarato di aver effettuato attacchi in Crimea – sotto occupazione russa - distruggendo un caccia MiG-29 nella base aerea di Kacha e colpendo anche un'installazione radar vicino a Simferopol.







