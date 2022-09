Putin: 'le regioni ucraine annesse sono nostre per sempre'

Il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, ha detto: "Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta" - poi continua: "Difenderemo la nostra terra con tutti i mezzi a nostra disposizione. Voglio che mi sentano a Kiev e in Occidente: le persone che vivono in queste quattro aree diventano nostri cittadini per sempre". Poi ancora: "L'Ucraina deve cessare il fuoco cominciato nel 2014" e si è detto pronto a tornare al tavolo dei negoziati, ma non per i territori annessi. Ha anche detto che quello dell'Occidente "è un delirio, un inganno vero e proprio, con doppi e tripli standard. Con tutte queste regole false la Russia non ha intenzione di vivere".

Nel suo discorso, Putin punta il dito nei confronti degli anglosassoni, per quel che riguarda il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. E dice che "gli Stati Uniti sono stati il solo Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte ed hanno creato un precedente". Parole negative anche su altre questioni per indicare la 'decadenza dell'Occidente: "Vogliamo che in Russia ci siano il genitore 1 e il genitore 2 invece di mamma e papà? Siamo completamente impazziti? Vogliamo che i nostri bambini siano indottrinati sul fatto che ci sono altri generi rispetto a maschile e femminile?"