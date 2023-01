Putin ordina il cessate il fuoco per Natale ortodosso

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno di domani 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il Natale ortodosso. Lo annuncia il Cremlino, che fa appello all'Ucraina perché rispetti anch'essa un cessate il fuoco di 36 ore. Questa mattina il patriarca russo Kirill aveva chiesto una tregua della guerra in Ucraina per il Natale ortodosso. "In considerazione del fatto che un gran numero di cittadini di fede ortodossa vivono nelle zone di combattimento, facciamo appello alla parte ucraina perché dichiari un cessate il fuoco, per dare loro la possibilità di presenziare alle cerimonie della vigilia così come del giorno della Natività di Cristo", si legge in un comunicato del servizio stampa della presidenza russa ripreso dall’agenzia Ria Novosti.

"La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo allora avrà una 'tregua temporanea'. Tenetevi la vostra ipocrisia": lo afferma il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, nel primo commento di Kiev all'annuncio di cessate il fuoco. "L'Ucraina non attacca territori stranieri e non uccide civili. Come fa la Federazione russa. L'Ucraina distrugge solo appartenenti alle forze di occupazione sul proprio territorio", ha aggiunto.