Putin parla agli oligarchi mentre nel Mar Nero si intensifica l'attività delle navi russe

Per la prima volta dall’inizio della guerra i miliardari russi sono stati convocati da Putin. Il leader di Mosca ha bisogno del loro sostegno economico per portare avanti la guerra e loro chiedono da tempo di depenalizzare il reato di riciclaggio. Putin ha iniziato l'incontro ringraziando gli oligarchi per il lavoro in favore del paese affermando che, nonostante quello che si dice in occidente, l'economia russa gode di buona salute.

“Gli stati dell'eurozona cercano di convincere tutti che è imminente un collasso dell'economia russa, ma intanto la loro inflazione è più alta” dichiara Putin: “Vediamo tendenze positive nell'economia russa - aggiunge - e ci aspettiamo una notevole crescita del Pil nel secondo trimestre dell'anno rispetto al 2022".

Questa mattina intanto è stato diffuso dal Pentagono il video che mostra l'esatto momento dell'impatto tra il caccia russo e il drone americano di martedì. Il jet del Cremlino nel suo passaggio colpisce l'elica posteriore del drone costringendo gli operatori statunitensi ad ammarare nelle acque del Mar Nero. Kiev nega di avere avuto alcun ruolo nell'incendio avvenuto oggi in un edificio dei servizi di sicurezza russi a Rostov, nella regione confinante con l'Ucraina, ma afferma di "guardare con piacere" a incidenti come questo nella Federazione Russa.

L'esercito ucraino ha anche registrato "attività atipiche" della marina russa nel Mar Nero contando 20 navi di cui 4 portamissili. La presenza di navi russe sarebbe collegata alla disponibilità a lanciare attacchi missilistici sull'Ucraina e all'incidente dell'abbattimento del americano. Confermato dal premier polacco l'arrivo nei prossimi giorni di 4 caccia Mig-29 all'Ucraina.