ESTERI Putin riapre al dialogo, Zelensky: pronti a incontrarci Il leader russo rilancia le sue condizioni per la pace in Ucraina, Kiev apre al confronto. Intanto l’Italia prepara aiuti umanitari per Gaza: primi lanci il 9 agosto. Chiedi a ChatGPT

Putin riapre al dialogo, Zelensky: pronti a incontrarci.

Abbiamo bisogno di una pace durevole e di garanzie di sicurezza: così il presidente russo Putin interviene sul conflitto in Ucraina, ribadendo però le condizioni poste già un anno fa: riconoscimento come russe della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate da Mosca, oltre alla rinuncia di Kiev a entrare nella Nato. Parole che non vengono rigettate dal governo ucraino: “Abbiamo ascoltato le dichiarazioni dalla Russia – afferma Zelensky - se questi sono segnali di una reale volontà di porre fine alla guerra e stabilire una pace veramente duratura, allora ribadisco la disponibilità ad incontrarci a livello di leader in qualsiasi momento”. Ventilata anche l'idea che questa soluzione si possa trovare in un quadro di sicurezza europea generale.

Intanto sul fronte mediorientale il ministro della difesa italiano Guido Crosetto annuncia l'avvio di lanci di aiuti italiani a partire dal 9 agosto: “Ho dato il via libera a una missione che coinvolgerà assetti dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare per il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità destinati ai civili di Gaza, duramente colpiti dal protrarsi del conflitto”. L'avvio operativo è previsto nelle prossime ore, spiega, con l'invio di un “advance party”, che si occuperà delle attività preparatorie e di coordinamento con le autorità locali. I primi aviolanci programmati dal 9 agosto.

