CONFLITTO UCRAINA Putin: 'sanzioni come dichiarazione di guerra'. Rai e Mediaset sospendono servizi dalla Russia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato: "Le sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra. Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra". Lo riporta l'agenzia Interfax.

E intanto, sulla scia delle decisioni prese da altri media esteri, anche la RAI e Mediaset, sospendono i servizi giornalistici dei propri inviati e corrispondenti dalla Federazione Russa. Questo in seguito all'approvazione della normativa che prevede forti pene detentive per la pubblicazione di notizie ritenute false dalle autorità.

