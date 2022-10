UCRAINA Putin si esercita da cecchino... Ispezione nel centro di addestramento per i riservisti mobilitati. Peskov: "Il Presidente aperto a colloqui sull'Ucraina fin dall'inizio". Premier estone propone di dare a Kiev 300 miliardi sequestrati a Mosca con le sanzioni

Regione di Ryazan. Vladimir Putin ispeziona un centro di addestramento per i riservisti mobilitati e prova il fucile da cecchino SVD sparando diversi colpi mentre nelle stesse ore il suo portavoce Dmitry Peskov dichiara che il presidente russo è stato aperto ai colloqui sull'Ucraina fin dall'inizio. Le truppe di Mosca intanto hanno lanciato un secondo attacco missilistico in poche ore su Kharkiv e nuovi bombardamenti sulla città di Zaporizhzhia. Le sirene dell'allarme anti-aereo sono tornate a risuonare anche oggi nelle capitale Kiev e in altre città della regione dove stamani sono iniziate le interruzioni forzate di energia elettrica, a causa delle numerose centrali messe fuori uso dagli attacchi di Mosca. I filorussi della città di Kherson denunciano intanto bombardamenti ucraini sulla popolazione civile che sta evacuando di fronte all'avanzata dell'esercito di Kiev. Quattro le vittime. Al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, la premier estone Kaja Kallas propone di dare all'Ucraina i 300 miliardi di euro di beni congelati alla Russia con le sanzioni.

