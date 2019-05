Pyongyang spara raffica di proiettili verso il Giappone

La Corea del Nord ha lanciato alle prime ore dell'alba una raffica di proiettili pesanti in direzione del mar del Giappone: lo riferisce il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, secondo cui il test è partito dalla città costiera di Wonsan "intorno alle 9:06" (2:06 in Italia). Le autorità sudcoreane hanno smentito che si sia trattato di un missile balistico, come riferito in un primo momento. La Casa Bianca ha fatto sapere di essere a conoscenza delle azioni della Corea del Nord ma che ''continua a monitorare''