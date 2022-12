QATARGATE Qatar: avv. Kaili, mai stata corrotta, spero presto libera Oggi udienza su carcere per ex vicepresidente Parlamento europeo

"Non è mai stata corrotta" e "spero che la liberino presto". Lo ha detto Mihalis Dimitrakopoulos, avvocato di Eva Kaili, arrivando al tribunale di Bruxelles dove questa mattina si tiene l'udienza per decidere sulla permanenza in carcere della ex vice presidente del Parlamento europeo agli arresti per l'inchiesta del Qatargate.

