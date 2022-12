BRUXELLES Qatar: media, parte soldi Panzeri e Kaili emessa in Belgio Inquirenti possono individuare banca e conto corrente

Una parte dei contanti trovati dalla polizia a casa di Antonio Panzeri e in quella di Eva Kaili oltre che nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata ellenica sono stati emessi in Belgio. E' quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo. Quest'aspetto potrebbe consentire un progresso ulteriori nelle indagini della Procura. Come ricorda la stessa stampa belga "conoscendo il luogo di emissione, sarà facile individuare la banca in cui sono state prelevate le mazzette, e quindi il conto corrente e l'identità della persona che ha effettuato il prelievo".

