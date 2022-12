UNIONE EUROPEA Qatargate: Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella

Qatargate: Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella.

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, davanti agli inquirenti ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Knack e La Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei 'regali' del Qatar. Lo scandalo intanto si allarga: ora anche la posizione dell'ex commissario Avramopoulos è al vaglio della Commissione europea.

La Corte d'appello di Brescia dà il via libera alla consegna al Belgio di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri coinvolto nel Qatargate. Oggi sarà decisa l'eventuale consegna anche della figlia Silvia. Lo scandalo intanto si allarga: ora anche la posizione dell'ex commissario Avramopoulos è al vaglio della Commissione europea.

