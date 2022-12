GIUDIZIARIA Qatargate: Panzeri e Figà-Talamanca restano in carcere

Pier Antonio Panzeri e Niccolò Figa-Talamanca restano in carcere. La Corte d'appello di Bruxelles ha infatti deciso di annullare la decisione di prima istanza sulla concessione del braccialetto elettronico per Figà-Talamanca (la procura aveva presentato ricorso) e prolungare la custodia cautelare. Su richiesta di Panzeri, invece, l'udienza è stata spostata al 17 gennaio. L'udienza, come nel caso di Eva Kaili, l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo, si è tenuta a porte chiuse. La decisione è stata comunicata dalla procura federale del Belgio. Francesco Giorgi, compagno di Kaili, non aveva presentato appello.

