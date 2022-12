UNIONE EUROPEA Qatargate: Parlamento approva destituzione vicepresidente Kaili Clima: accordo in Ue per adozione 'carbon border tax'

Qatargate: Parlamento approva destituzione vicepresidente Kaili.

Si allarga lo scandalo 'Qatargate': sequestrati 750mila euro all'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e 17mila nella casa dell'eurodeputato Antonio Panzeri a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. Si autosospende il parlamentare europeo socialista belga Tarabella. La procura di Bruxelles annuncia che le 4 persone arrestate compariranno mercoledì davanti alla Camera di consiglio. Sul ruolo della Kaili interviene il suo avvocato: "La sua posizione è di innocenza. Non ha nulla a che fare con le tangenti del Qatar", ha dichiarato Michalis Dimitrakopoulos. In mattinata il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe dell'eurodeputata greca. L'aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal Parlamento. Un solo contrario e due astenuti.

Lo scandalo si allunga sulla Commissione. 'Siamo molto preoccupati, verifiche sono in corso', ha detto Ursula von der Leyen. La presidente dell'Eurocamera Metsola annuncia anche un'inchiesta interna dell'Eurocamera: 'Sono infuriata'.

Intanto il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Ue hanno annunciato di aver adottato un meccanismo inedito volto a rendere più ecologiche le importazioni industriali dell'Europa facendo pagare le emissioni di carbonio legate alla loro produzione.



