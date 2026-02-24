Quattro anni dall’invasione russa in Ucraina

Esattamente quattro anni fa la Russia invadeva l'Ucraina dando avvio a quella che Mosca definì "operazione speciale". Oggi i vertici dell'Ue e di alcuni Paesi europei sono a Kiev per mostrare vicinanza al Paese aggredito. In una nota congiunta, Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola affermano che "la Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina e si sta indebolendo con la guerra di logoramento di Putin che in quattro anni ha perso oltre un milione e 200mila soldati, tra morti e feriti, conquistando appena l'1% del territorio ucraino".

"Gli europei – affermano i ministri deli esteri di Germania, Francia e Polonia - hanno un piano chiaro: una pace giusta in Ucraina". Per questo sono pronti ad "aumentare la pressone sulla Russia", mentre la volontà di sostenere Kiev resta "irremovibile".

Intanto Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In totale vengono evocate 300 nuove misure contro aziende e individui nel settore energetico e petrolifero nella fornitura di "equipaggiamento militare" per le forze di Mosca. Nel mirino le "cruciali" esportazioni di petrolio russo e il colosso degli oleodotti Transneft.







