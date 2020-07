UE Raggiunto l'accordo sul Recovery Fund. Conte: "momento storico per Europa e Italia"

I leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Lo annuncia il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. All'adozione delle conclusioni è seguito un applauso. Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi.



"È un momento storico per l'Europa e per l'Italia" commenta il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Avremo una grande responsabilità: - dichiara - con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre". "Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo - ha continuato -. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie". "Abbiamo conservato 81 miliardi a titolo di sussidi e abbiamo incrementato notevolmente l'importo dei miliardi concessi in prestito: passati da 91 a 127 miliardi, con un incremento di 36 miliardi".





"L'abbiamo fatto. Ci siamo riusciti. L'Europa è solida, è unita. È stato difficile", ma "è stata una maratona che è finita con un successo per tutti. È un momento centrale nella storia dell'Europa. È la prima volta che rafforziamo insieme le nostre economie contro la crisi", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Giornata storica per l'Europa!", esulta il presidente francesce, Emmanuel Macron, su Twitter.



