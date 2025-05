Nuove tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto Ben Gurion. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che il Paese risponderà con forza. Lo Stato ebraico attribuisce la responsabilità diretta all'Iran, accusato di finanziare i ribelli yemeniti. Israele reagirà, anticipa Netanyahu, "in un momento e luogo a nostra scelta".