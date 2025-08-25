Raid israeliani a Gaza: 23 civili morti dall’alba, tra le vittime quattro giornalisti

È di almeno 23 palestinesi, inclusi quattro giornalisti, il bilancio delle vittime degli attacchi compiuti dall'Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza all'alba, come riportato da diversi media. Il bilancio include 15 persone uccise in un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia. In precedenza, l'agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell'Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.



I quattro giornalisti vittime degli attacchi sono il fotografo Mohamed Salama di Al Jaazera, la reporter Mariam Abu Daqa, che lavorava tra gli altri con Associated Press, e i cameraman Hossam al-Masri di Reuters e Moaz Abu Tah di Nbc.









