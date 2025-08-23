Raid israeliano a Khan Younis, uccisi quattro bambini nelle tende degli sfollati

Raid israeliano a Khan Younis, uccisi quattro bambini nelle tende degli sfollati.

A Gaza la violenza non si arresta. Fonti mediche dell’ospedale del Kuwait riferiscono che quattro bambini sono morti e diversi altri sono rimasti feriti in un raid aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia. Le vittime si trovano in tende allestite per accogliere sfollati palestinesi. Il ministero della Salute di Gaza comunica che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno ucciso complessivamente 71 persone.

Israele rinnova l’ultimatum a Hamas e minaccia di radere al suolo Gaza City se non vengono liberati gli ostaggi e consegnate le armi. L’Onu denuncia lo stato di carestia in cui versa la popolazione palestinese, con 132.000 bambini a rischio, e accusa Israele di usare la fame come strumento di guerra. Tel Aviv respinge le accuse definendole “false e basate su dati di Hamas”. La tensione si estende anche in Cisgiordania. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, l’esercito israeliano conduce incursioni in diverse città, tra cui Nablus, el-Bireh e Jenin, ed effettua numerosi arresti.

Un’indagine congiunta di Forensic Architecture e World Peace Foundation documenta almeno 64 episodi di attacchi israeliani contro civili palestinesi mentre cercano di ricevere aiuti umanitari. Il rapporto rivela che i palestinesi percorrono in media sei chilometri per raggiungere i punti di distribuzione, gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, accusata di essere di fatto controllata da Stati Uniti e Israele.

Sul fronte politico, il presidente statunitense Donald Trump dichiara che probabilmente meno di 20 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sono ancora vivi, scatenando la reazione del Forum delle famiglie delle vittime, che chiede chiarimenti al governo di Netanyahu. Le autorità israeliane ribadiscono che, secondo le informazioni in loro possesso, 20 ostaggi risultano vivi, anche se due in condizioni critiche.

L'Unicef lancia un nuovo allarme. La portavoce Rosaria Bollen parla di una crisi provocata dal blocco degli aiuti: la malnutrizione acuta tra i minori aumenta del 500% in pochi mesi. Bambini scheletrici e gravemente indeboliti mostrano i segni di una carestia “indotta dall’uomo e non da cause naturali”, con conseguenze che rischiano di compromettere la crescita fisica e cognitiva di un’intera generazione.

