Raid israeliano su ospedale Gaza: Borrell, 'La fame usata come arma'.

L'esercito israeliano ha reso noto di aver lanciato un "attacco mirato" contro terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Shuhada al-Aqsa. Il raid ha causato un incendio che ha colpito l'accampamento di tende degli sfollati. Il bilancio è di almeno 4 morti e 40 feriti.

In precedenza Hezbollah ha affermato di aver sparato colpi di artiglieria contro forze israeliane che tentavano di infiltrarsi in territorio libanese.



L'alto rappresentante Ue Joseph Borrell: "C'è voluto troppo tempo per dire qualcosa a sostegno di Unifil. Gli aiuti in ingresso a Gaza sono al punto più basso dall'inizio della guerra. La fame è usata come arma".

