UCRAINA Rappresaglia russa contro Kiev. Nella notte uno dei più pesanti attacchi missilistici fino ad ora Allarme dell'AIEA per la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Resta alta, intanto, la tensione in Georgia, nonostante la revoca della legge sulla “trasparenza dell'influenza straniera”

Esplicito, il Ministero della Difesa russo, nel sottolineare come i raid notturni siano una “rappresaglia” per l'incursione nella regione frontaliera di Bryansk. Tanto forte, fu l'impatto di quell'azione sull'opinione pubblica, quanto massiccia la reazione. Solito schema: prima i droni, per saturare le difese antiaeree, poi i missili. Anche quelli ipersonici; de facto non intercettabili. Mosca ha parlato di obiettivi del complesso militare-industriale ucraino. Ma Kiev denuncia la morte di almeno 11 civili. “Gli occupanti possono solo terrorizzare le persone pacifiche”, ha tuonato Zelensky. Segnalato anche un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhzhia; con le autorità ucraine ad insistere ancora sulla controversa tesi dell'auto-attacco russo. Anche in questo caso l'AIEA non ha preso posizione, limitandosi ad evidenziare i rischi. Nebbia, sui dossier più scabrosi. Come il sabotaggio al Nord Stream; a suo modo un atto di guerra contro la Germania.

Le indiscrezioni dei media – circa la responsabilità di un non ben precisato gruppo pro-ucraino – hanno irritato il Cremlino, convinto che un'operazione di simile portata possa essere stata compiuta solo da “un servizio speciale statale ben organizzato”. Lavrov ha sollecitato un'inchiesta sotto egida ONU. E ciò al termine di un incontro con il Ministro degli Esteri saudita; che ha annunciato la volontà di “rafforzare le relazioni in tutti i campi” con la Russia. Crepe, nel cordone sanitario occidentale intorno al Paese aggressore. Tiepida, sulle sanzioni, si era mostrata anche la Georgia; pur aspirando all'integrazione euro-atlantica. Paese precipitato nel caos dopo l'avvio dell'iter parlamentare del progetto di legge sulla “trasparenza dell'influenza straniera”; bollato dai critici come filo-russo. Oggi la marcia indietro. Un buon segno, ha commentato l'Alto Rappresentante Borrell; che ha parlato di proteste pacifiche e commoventi. Come chi ha sfidato idranti e lacrimogeni sventolando la bandiera dell'UE. Ma si sono viste anche molotov lanciate contro la polizia; l'assalto al Parlamento. Nonostante la revoca della legge annunciate nuove manifestazioni. Scenari da “rivoluzione colorata” ai confini della Russia. Concentrata in questa fase sulla battaglia di Bakhmut: la più lunga e sanguinosa. Voci di contrattacchi ucraini, per tenere aperto il corridoio verso ovest. Ma per i difensori della città, continuamente incalzati dai contractors della Wagner, la situazione resta difficilmente sostenibile.

