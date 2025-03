Re Carlo e Camilla rinviano l’incontro con Papa Francesco: "Priorità alla salute del Pontefice" Confermato il viaggio in Italia dal 7 al 10 aprile, ma salta la visita in Vaticano. Il Re e la Regina festeggeranno in privato i 20 anni di matrimonio.

La visita di Stato in Italia di re Carlo III e della regina Camilla, prevista dal 7 al 10 aprile, non comprenderà l’atteso incontro con Papa Francesco. A renderlo noto è Buckingham Palace, spiegando che l’udienza in Vaticano è stata rinviata “di comune accordo”, alla luce delle attuali condizioni di salute del Pontefice, convalescente dopo un ricovero per polmonite al Policlinico Gemelli.

"Le Loro Maestà rivolgono al Papa i migliori auguri per una pronta e piena guarigione – si legge nella nota ufficiale – e attendono con fiducia di poter rendere visita alla Santa Sede non appena egli si sarà ripreso".

Il colloquio con il Papa, che avrebbe dovuto aprire la prima giornata della visita, avrebbe avuto anche un valore simbolico: Carlo III è infatti il capo della Chiesa anglicana, e l'incontro con il pontefice rappresentava un gesto di dialogo ecumenico in occasione del Giubileo.

Resta invece invariato il programma italiano del sovrano, che includerà incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre a eventi culturali tra Roma e Ravenna. La visita coinciderà inoltre con un momento significativo per la coppia reale: il 9 aprile Carlo e Camilla celebreranno 20 anni di matrimonio.

