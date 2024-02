REGNO UNITO Re Carlo III ha un cancro

Re Carlo III ha un cancro. A comunicarlo una nota di Buckingham Palace. Dura la recente operazione alla prostata, per un tumore benigno, è stata notata un'anomalia che è stata poi identificata come cancro. Il re ha già iniziato un programma di terapie e solo in questo momento ha voluto rendere pubblica la notizia. I medici gli hanno consigliato di limitare gli impegni pubblici. “Sua Maestà – termina la nota – ha scelto di rendere pubblica la diagnosi per prevenire ogni tipo di speculazione e per aiutare a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di chi, in tutto il mondo, è affetto da un cancro". Il palazzo non ha indicato dove sia localizzato né di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che è considerato trattabile.

