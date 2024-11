SPAGNA Re Felipe, Sánchez e Mazón contestati nelle aree alluvionate La protesta degli abitanti di Paiporta, uno dei comuni più danneggiati dall’alluvione di questa settimana. Annullata la visita a Chiva.

Una buona parte degli abitanti di Paiporta, la città vicina a Valencia che è uno dei comuni più danneggiati dall’alluvione di questa settimana, ha pesantemente contestato il re di Spagna Felipe, sua moglie Letizia Ortiz e il primo ministro Pedro Sánchez che erano in visita. Con loro Carlos Mazón, il presidente della Comunità Valenciana.

La visita però è stata interrotta prima del previsto proprio per le forti proteste contro i rappresentanti dello stato e del governo, gridando parole come “assassini”, “fuori!”, “Mazón, dimettiti”, e lanciando fango, bottiglie e altri oggetti. Sánchez se ne è andato velocemente, mentre il re e Mazón hanno cercato di dialogare con le persone che protestavano, prima di andarsene a loro volta. In seguito è stata annullata la visita della famiglia reale a Chiva.

Per l’alluvione nella Comunità Valenciana e nelle regioni vicine nel sud della Spagna sono morte almeno 214 persone. Si sta discutendo da giorni delle modalità con cui la Comunità Valenciana ha allertato i cittadini sui rischi legati alle intense precipitazioni che hanno fatto esondare i fiumi.

