Reazione Usa: Pentagono, due i militanti dell'Isis-K uccisi

Nel raid Usa contro l'Isis-K in Afghanistan sono stati uccisi due militanti e uno è stato ferito. Lo rende noto il Pentagono. Ancora sparatorie fuori dall'aeroporto di Kabul, in cui continua l'evacuazione dei cittadini afghani. A quanto riportano i media presenti sono stati sparati colpi di arma da fuoco che probabilmente avevano l'obiettivo di disperdere la folla. In mattinata i soldati talebani hanno occupato i cancelli dell'aeroporto, bloccando tutti gli ingressi degli afghani intenti a lasciare lo Stato. Proprio da Kabul è partito l'ultimo volo italiano, che è atterrato all'aeroporto di Fiumicino trasportando 110 persone, tra cui anche l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. Intanto dalla Casa Bianca hanno fatto sapere che gli Stati Uniti "non hanno fretta di riconoscere il nuovo governo talebano", e che non si è ancora deciso se mantenere una presenza diplomatica in Afghanistan dopo il ritiro.