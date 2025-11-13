Repubblicani e democratici trovano l'accordo: fine allo shutdown più lungo della storia americana

Dopo 43 lunghi giorni di chiusura, è terminato nella notte italiana il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti. Il Senato prima e la Camera poi hanno approvato la legge di bilancio, poi firmata e resa applicativa dal Presidente Usa Donald Trump.

È l'ormai noto shutdown, lo stallo sulla legge di bilancio che ha paralizzato per più di un mese l’amministrazione federale, lasciando senza stipendio migliaia di dipendenti pubblici. Il braccio di ferro è nato dal fatto che i democratici, l'opposizione politica di Trump, hanno la maggioranza al Senato. Hanno così potuto bloccare la norma che finanzia i servizi governativi oltre il primo ottobre, data di scadenza del precedente bilancio federale, chiedendo alcune modifiche.

Le richieste erano l’estensione di sussidi per le polizze assicurative sanitarie in scadenza a fine anno, senza i quali i costi sono destinati a raddoppiare, mettendo milioni di americani a rischio di perdita della copertura. I repubblicani hanno detto no, dando via allo stallo. Alla fine è stato un gruppo di otto senatori democratici ad aver ceduto, accettando un compromesso su di un futuro voto parlamentare sulla sanità, sul ripristino di quattromila posti di lavoro federali eliminati da Trump durante la crisi, sul compenso per le centinaia di migliaia di dipendenti essenziali che hanno lavorato senza stipendio e allo stanziamento di fondi per i buoni pasto, determinanti per la sussistenza di 42 milioni di cittadini.



Il provvedimento è così passato alla Camera con 222 voti a favore e 209 contrari. "Non si dovrebbe ripetere mai più", ha detto il presidente ringraziando i democratici - otto al senato e sei alla Camera - che hanno votato con i repubblicani.

I democrati però non intendono mollare. Il leader dei liberal alla Camera, Hakeem Jeffries, ha assicurato che la battaglia continuerà. "È appena iniziata", ha detto prevedendo che i repubblicani potrebbero pagare cara una mancata estensione alla elezioni di metà mandato del 2026. Senza ulteriori fondi, gli americani li "cacceranno dai loro incarichi il prossimo anno", ha osservato.

Trump ha accusato i democratici di essere responsabili della chiusura del governo: hanno "voluto lo shutdown per motivi politici", ha messo in evidenza. Con la riapertura del governo, i disagi al trasporto aereo dovrebbe rientrare. Per un ritorno alla normalità ci vorrà del tempo, ma sarà evitato il temuto caos per le feste del Ringraziamenti.

Gradualmente infatti i controllori di volo rientreranno al loro posto consentendo al Dipartimento dei Trasporti di rimuovere i limiti imposti al traffico aereo nei maggiori scali Usa.







