NEGOZIATI Riad: al via i colloqui Usa-Ucraina. Trump: "Nessun altro, a parte me, in grado di fermare la guerra"

Al via gli attesi colloqui tra le delegazioni di Washington e Kiev a Riad. "L'ordine del giorno - ha spiegato il capo delegazione per l'Ucraina - comprende proposte per proteggere l'energia e le infrastrutture critiche". Gli Stati Uniti si aspettano "progressi concreti" sulla pace dai colloqui di domani sempre in Arabia Saudita con la Russia. Ma il Cremlino minimizza, parlando di negoziati "difficili". Critiche, intanto, dagli Usa al piano del Premier britannico e di altri leader europei per una forza internazionale a sostegno di un cessate il fuoco. "Ho un buon rapporto con Putin e Zelensky - dichiara il presidente statunitense Trump - e nessun altro, a parte me, è in grado di fermare la guerra in Ucraina".

