Riapre il parlamento, ovazione dei deputati

Un'ovazione di numerosi deputati ha salutato la riapertura del Parlamento britannico dopo la sospensione iniziata due settimane fa per volere del governo Tory di Boris Johnson. "Bentornati al vostro posto di lavoro", ha esordito lo speaker John Bercow. Sono previste numerosissime richieste d'interrogazioni urgenti, e in serata dovrebbe parlare lo stesso primo ministro. Il ministro Cox, a nome del governo, è subito andato al contrattacco sostenendo fra le proteste che "questo Parlamento è morto", non ha maggioranze o proposte alternative sulla Brexit oltre il rifiuto del no deal e i deputati che continuano a rinviare lo sbocco di elezioni anticipate sono "codardi".